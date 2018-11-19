Греция выпустила первые лицензии на выращивание медицинской марихуаны

В Греции выдали первые лицензии на выращивание медицинского каннабиса в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство экономики и развития Греции, передает «Громадское».

Две лицензии были выданы в понедельник, 19 ноября, еще 12 министерство планирует выпустить до конца 2018 года.

«Существует действительно большой интерес, в основном из Канады и Израиля... некоторые из них (потенциальных инвесторов, ред.) очень заинтересованы», – сообщил заместитель министра экономики Стергиос Пициорлас.

Легализация каннабиса в рекреационных целях пока не рассматривается, добавили в министерстве.

Греция легализовала каннабис для медицинского использования в прошлом году и в марте этого года сняла запрет на выращивание.

Пициорлас добавил, что первые препрарати медицинского каннабиса, как ожидается, появятся на рынке примерно через 12-18 месяцев. По его словам, выращивание каннабиса в стране раньше было в основном ориентирована на экспорт.

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