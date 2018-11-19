Ежедневно на дорогах Украины гибнет ребенок, – Супрун

В Украине один из самых высоких в Европе уровней смертности из-за дорожно-транспортных происшествий: ежесуточно на автодорогах гибнет 10-11 человек.

Об этом на своей странице в Fаcebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«В Украине за ДТП ежесуточно погибает 10-11 человек, из них – один ребенок. Это – один из самых высоких показателей в Европе. За девять месяцев этого года в нашей стране зафиксировано свыше 108 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 2 266 человек», – написала Супрун.

Она напомнила о правилах безопасного поведения на дороге, в частности, о необходимости использования ремней безопасности.

«В Украине ремни безопасности используют не более 15% автомобилистов. Для примера, во Франции – это 99%, Чехии – 97%, Словении – 93%, Польше – 83 %. Пристегиваться в дороге – наиболее действенное средство защиты водителей и пассажиров. По данным ВОЗ, они уменьшают риск смерти на переднем сидении на 40-50%, на заднем сидении – на 25-75%», – отметила Супрун.

По ее словам, в мире последствия автомобильных катастроф – одна из ведущих причин детской смертности и травматизма.

«Около 500 детей ежедневно гибнут в автомобильных катастрофах. Эти риски можно существенно уменьшить, если внимательно подойти к выбору детского автокресла. Существует большое количество статистических данных, которые указывают, что правильный выбор и фиксация ребенка в кресле может сохранить жизнь даже в очень сложных авариях», – подчеркнула Супрун.

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