Эксперт: Технических кандидатов на выборах стоит привлекать к уголовной ответственности

Еще в апреле этого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий ответственность не только за подкуп избирателей, но и за подкуп пассивного избирательного права быть избранным. К этой инициативе следует относиться более серьезно, чем к изменениям Избирательного кодекса.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказала координатор избирательных программ гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Она подчеркнула: технических кандидатов, которые, фактически, продали свое конституционное право быть избранными, нужно привлекать к уголовной ответственности.

«Недаром в Верховной Раде пылятся изменения в ряд кодексов, в частности, законопроект №8270. Это правительственный законопроект, который предусматривает ответственность не только за подкуп избирателей, но и за подкуп пассивного избирательного права быть избранным», – подчеркнула координатор гражданской сети «Опора».

По ее мнению, такая инициатива – беспрецедентна, поскольку в украинской избирательной практике «очень распространены» случаи материально мотивированных к участию кандидатов.

«Например, на парламентских или местных выборах очень распространено появление «двойников» в бюллетенях, когда кандидаты имеют одинаковые имена и избиратели просто путаются. Бывают и те, кто выступает в качестве «спойлера» - распространяют черный пиар, берут на себя негативную составляющую избирательной кампании третьей стороны», – рассказывает Ольга Айвазовская.

Она убеждена, что таких кандидатов нужно привлекать к уголовной ответственности. Поэтому законопроект №8270 предусматривает до шести лет заключения за подобные правонарушения.

«Этот законопроект был зарегистрирован в парламенте 13 апреля как правительственный – с подписью Владимира Гройсмана. Сегодня он ждет рассмотрения в профильном комитете. Впрочем, к этой инициативе следует относиться более серьезно, чем к изменениям Избирательного кодекса, перспектив принятия которых я лично не вижу», – подытожила специалист.

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