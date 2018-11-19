Эксперт объяснила, как увеличение эконалога ударит по ОСМД и загонит бизнес в «тень»

Принятие законопроекта, который в 25 раз повышает плату за выбросы СО2, может привести к подорожанию отопления для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с котельными и к росту цен на продукцию части предприятий.

Об этом заявила руководитель организации «Эко патруль» в Днепропетровской области Татьяна Лампика, информирует Оbozrevatel.

«Если ОСМД с котельной на данный момент вынуждено платить около 20 тыс. грн в год, при увеличении налога в 25 раз это уже будет 500 тыс. в год. А это уже ударит по карману членов ОСМД. Не говоря уже о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тыс. или миллион», – отметила эксперт.

Татьяна Лампика убеждена, что полученные средства распределяются неэффективно. Многие местные власти держат их на депозитах или тратят на проведение праздников. В итоге, собранные средства могут пойти просто в «пропасть».

Эксперт предупреждает, что резкое повышение ставки может привести к тенизации малого и среднего бизнеса. Предприятия будут скрывать выбросы для того, чтобы не платить огромный взнос.

Татьяна Лампика убеждена, что крупный бизнес, который продолжит платить, будет вынужден повышать цены на свою продукцию, что повлияет на его конкурентоспособность на внешних рынках. И если это отразится на объемах экспорта – от этого будет страдать вся страна: сократятся бюджетные поступления, количество валюты в стране.

«В любом случае налоги отражаются в стоимости продукции. Мы выйдем на тот уровень цен, которые существуют у наших соседей, так как предприятия будут вынуждены повышать цены»,–резюмировала Татьяна Лампика.

Напомним, 8 ноября ВРУ приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов № 9260.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом, в частности, предусматривается повысить с 1 января 2019 ставку экологического налога за выбросы двуокисиуглерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/т до 10 грн/т и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/т в 2023 г.

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