Экономист охарактеризовал систему налогообложения: Богатые платят мало, бедные – много

Ситуация с налогообложением в Украине такая: богатые платят мало, а бедные – много. То есть бедный человек со своей зарплаты на социальные взносы перечисляет 22%, а вот работники «Нафтогаза», которые получили более миллиарда гривен «бонусов», оплатили налог с 50 тысяч. Почему так? Потому что система несправедлива.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил экономист, банкир, профессор, ректор МИБ Александр Савченко.

Гость программы, комментируя предложение министра соцполитики Андрея Ревы увеличить платежи по единому социальному взносу, пояснил, что министр соцполитики не предлагает увеличивать налоги, а хочет ввести более справедливое налогообложение.

«Если мы будем считать, что социальный взнос является налогом, а он по сути является налогом, то сейчас ситуация такая: богатые платят мало, а бедные платят много. То есть бедный человек, средний класс, со своей зарплаты на социальные взносы перечисляет 22%. Уплачиваются такие проценты с зарплат до 50-ти тысяч гривен. Сейчас господин Рева предлагает увеличить цифру до 104 тысяч гривен. А дальше будет применяться специальная шкала», – рассказал Александр Савченко.

Экономист считает, что увеличение платежа по единому социальному взносу позволит увеличить поступления в бюджет страны.

«А давайте посмотрим на зарплаты работников «Нафтогаза», которые получили более миллиарда гривен «бонусов». Это на 5-6 человек. Если бы у нас действовала справедливая система налогообложения, то из миллиарда они бы заплатили 220 миллионов в бюджет страны. Эти деньги пошли бы на содержание пенсионеров или партий.

Но вместо этого эти ребята не оплатили ничего. Они заплатили налог с 50 тысяч. Каждый получил по 50 миллионов, но заплатил с 50 тысяч! Почему так? Потому что была несправедлива система. Сейчас система такова, что богатые платят меньше, а бедные платят больше.

А этот социальный взнос – это и есть основной источник перераспределения доходов из кармана бедных в карманы богатых. То есть речь не идет о новых налогах, речь идет о распространении этого налога – социального взноса и на богатых людей», – отметил Савченко.

Эксперт уверен, что богатых людей никто не будет спрашивать, будут ли они платить больше.

«Вот выписал себе Коболев зарплату 10 миллионов, «автоматом» снимется ЕСВ. То же самое будет касаться и частного сектора. У нас есть частные структуры, руководители которых получают зарплаты 10, 15, 20 миллионов. Это и банковский сектор. Все должны платить 22%. А они его не платили!» – подчеркнул Александр Савченко.

Напомним, экономист Олег Пендзин заявил, что увеличение ЕСВ – единственный способ уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд.

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