Дипломат: Москва пыталась втянуть Украину в военный конфликт в Азовском море

Имея огромное преимущество вооруженных сил и морского флота, Россия была бы не против спровоцировать Украину на военный конфликт в Азовском море. Но Украина в этом вопросе действует достаточно взвешенно – понимает, что нужно отстаивать свои интересы, быть твердым оппонентом, но не перегибать палку.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал посол Украины в Республике Хорватия (в 2010-2017 годах), советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.

Он убежден: сегодня начался очень позитивный процесс относительно событий в Азовском море. Мол, очень хорошо, что наконец появилась системная реакция международных партнеров Украины.

«Сначала была резолюция парламентской ассамблеи НАТО, и в Европейском Союзе обсуждается этот вопрос. Эта международная поддержка очень нужна Украине», – заверил дипломат.

По его мнению, расчет Кремля мог быть на обострение ситуации в Азовском море и дальнейшее втягивание Украины в военный конфликт в этом регионе.

«Я думаю, что имея огромное преимущество вооруженных сил и морского флота, они были бы не против спровоцировать нас. Но Украина в этом вопросе действует достаточно взвешенно – понимает, что нужно отстаивать свои интересы, быть твердым оппонентом, но не перегибать палку», – говорит Александр Левченко.

Также он подчеркнул, что между оккупацией части Донбасса, аннексией Крыма и эскалацией на Азове есть определенная связь. Мол, море находится именно между двумя оккупированными территориями.

«Там же находится этот Керченский мост, который был построен вопреки международным договоренностям и международному праву. Поэтому интервенция влиятельных международных институций относительно этого события играет нам на руку», – заверил советник главы МінТОТ.

Как сообщалось, сегодня в Брюсселе министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Азовском море.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.