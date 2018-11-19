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понедельник, 19 ноября, 2018, 8:41 Политика
Чубаров: Для Москвы особенно важно склонить Анкару к смягчению позиции в отношении Крыма

Кремль пытается провести «дни крымскотатарской культуры в Турции» и легализовать незаконные органы российской оккупационной власти в Крыму.

Об этом написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбук.

Москва не оставляет попыток разорвать солидарность государств мира, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая с анексированными РФ Крымом и Севастоплем, сообщил народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

«Для Москвы особенно важно склонить руководство Турции к смягчению ее позиции по Крыму. Среди множества хитростей, к которым прибегает Москва, в частности МИД РФ, в последние год-полтора является тема проведения «дней крымскотатарской культуры в Турции», – написал он.

По данным Чубарова, Москва пытается «пропихнуть» незаконные органы российской оккупационной власти в Крыму, а с турецкой стороны – поддерживаемый Россией «фонд развития Крыма», зарегистрированный в Анкаре.

«Предыдущие две попытки Москвы было решительно отведены/отклонены Анкарой. Сейчас же Москва стала в третью попытку», – рассказал он.

Нардеп опубликовал посвященные этому вопросу документы, полученные украинской стороной от «источников в недрах российской дипломатии».
ТурцияРефат Чубаровоккупирован Крымновости Украиныновости политики
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