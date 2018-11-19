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понедельник, 19 ноября, 2018, 22:38 Мир
Более 350 кг и около 25 лет: В Белый дом доставили шестиметровую рождественскую ель

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в понедельник приняли участие в церемонии получения рождественской елки для Белого дома.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ель доставили в резиденции президента примерно в 20:10 по киевскому времени. Ее привезли на специальной телеге, запряженной двумя лошадьми.

Мелания и Дональд Трамп вышли поприветствовать прибывшую тележку, пожали руки кучерам и осмотрели доставленную елку.

В этом году конкурс Национальной ассоциации рождественских елок выиграл житель Северной Каролины Ларри Смит: его шестиметровая ель будет украшать Белый дом. По его словам, выбранная ель весит больше 350 кг, а ее возраст – около 25 лет.

«Для меня это все равно, что выиграть лотерею. Это было моей целью с 1977 года», – заявлял ранее в понедельник Л.Смит о впечатлениях после того, как он узнал, что выиграл конкурс.

Перед окончанием церемонии президентская чета пообщалось с гостями и сделала несколько фотографий с гостями церемонии.

В прошлом году официальную резиденцию президента США украшала ель, которую вырастили Джим и Даян Чапмен – владельцы фермы рождественских елок в штате Висконсин.

В США активно готовятся к праздничному сезону и украшают улицы городов. В ближайший четверг американцы будут отмечать один из самых популярных в стране праздников – День благодарения.
СШАНовый годпраздникиБелый домновости мираель
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