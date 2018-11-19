Арктика может превратиться в арену стратегического противостояния – НАТО

Российская база ПВО «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: Минобороны России / Twitter

НАТО разочаровано масштабом российского военного развития в Арктике.

Об этом говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО «Безопасность и сотрудничество на крайнем севере», пишет Укринформ.

«Ассамблея разочарована масштабом российского военного развития в Арктике, в частности модернизацией Северного флота, созданием военной инфраструктуры в регионе, развертыванием средств запрета доступа, существенным увеличением активности авиации и подводных лодок на границах Альянса», – говорится в документе.

В НАТО обратили внимание, что увеличение напряженности в мире может превратить Арктику на «поле стратегического противостояния».

«Ассамблея обеспокоена тем, что, хотя угроза вооруженного конфликта в Арктике остается низкой, возможная напряженность между РФ и союзниками по НАТО, а также все большее вовлечение Китая, могут сделать Арктику ареной стратегического противостояния», – сказано в проекте резолюции.

Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.

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