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воскресенье, 18 ноября, 2018, 10:25 Политика
Янукович попал в реанимацию, – СМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович, вероятно, был госпитализирован в московскую клинику имени Склифосовского.

Об этом в воскресенье сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, Януковича доставили в клинику в пятницу с подозрением на травму позвоночника и колена, которую он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте. Оттуда Януковича в карете скорой помощи отвезли в больницу.

Отмечается, что Януковича сначала поместили в реанимацию, но потом перевезли в частную клинику.

 
здоровьеВиктор Януковичновости Украиныновости политики
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