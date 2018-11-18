Янукович не выступит в суде с последним словом, – адвокат

Экс-президент Украины Виктор Янукович не выступит с последним словом в суде о госизмене 19 ноября из-за травмы.

Об этом «Громадському» сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский.

«Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться», – заявил адвокат, добавив, что по состоянию на воскресенье Янукович все еще находится в больнице.

По словам Горошинского, ни у него, ни у другого адвоката Януковича Александра Байдика нет разрешения на деятельность в России, поэтому они не могут защищать экс-президента в случае выступления в режиме видеоконференции.

«Когда я получу регистрацию – я не знаю. Это зависит от Минюста России. Но эта процедура может быть ускорена, и я подал ходатайство об ускорении», – подчеркнул защитник.

На 19 ноября Януковича вызвали для выступления с последним словом в Оболонском районном суде Киева, где слушают дело об измене государству.

18 ноября российские СМИ сообщили о госпитализации Януковича в НИИ имени Склифосовского в Москве с травмами спины и колена. Отмечалось, что он был в неподвижном состоянии. Позже экс-президента перевели в частную клинику.

13 сентября Оболонский районный суд Киева приступил к заслушиванию стороны защиты на стадии дебатов. Сторона обвинения 16 августа попросила у суда 15 лет заключения для Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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