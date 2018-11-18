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воскресенье, 18 ноября, 2018, 23:14 Курьезы
В Японии кошки по непонятной причине пытаются проникнуть в музей

На протяжении многих лет кошки пытаются пробраться в музей «Ономичи», который находится в Японии недалеко от Хиросимы.

Странное поведение животных никто не может объяснить, – сообщают Новости Планеты.

Ежедневно пушистые четвероногие приходят в музей и пытаются пройти в автоматические двери вместе с посетителями. Сотрудники музея вежливо перенаправляют котов на выход, так как находиться в помещении им запрещено.

Некоторое время назад в сети появился ролик, на котором видно, как мурлыки хотят пробраться внутрь. Охранники разворачивают животных на 180 °, указывая на выход. Сами японцы очень любят кошек, поэтому относятся к ним сдержанно. Однако, вместе с тем, этот народ беспрекословно действует установленным правилам.

Кошки начали приходить, когда в музее открылась выставка картин на кошачью тематику. Впервые группа четвероногих пришла за час до самого мероприятия. Складывается впечатление, что усатые хотят посмотреть на своих родственников. История довольно странная и загадочная.

 
ЯпониямузейКурьезыкошки
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2018-11-18 23:38 :53