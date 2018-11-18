В столице после обеда ожидают мокрый снег и гололедицу, – подробности

В Киеве 18 ноября во второй половине суток ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в столице переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем около 0º.

«С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда», – отметили в администрации.

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