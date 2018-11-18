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воскресенье, 18 ноября, 2018, 21:15 Общество
В Румынии нашли картину Пикассо, похищенную в Роттердаме 6 лет назад

В Румынии, вероятно, нашли картину Пабло Пикассо «Tête d'Arlequin», похищенную из музея в Роттердаме в 2012 году.

Об этом сообщает eurointegration со ссылкой на Reuters.

Во время ограбления из музея были украдены семь картин стоимостью в миллионы евро авторства Пикассо, Матисса, Моне и других.

В 2013 году похитителей поймали и осудили, но ни одну из украденных картин не нашли. Эксперты считали, что по меньшей мере три из них были сожжены в попытке уничтожить улики.

«Прокуроры расследуют обстоятельства, при которых картина, подписанная Пикассо, стоимостью около 800 тысяч евро, была найдена в субботу вечером в округе Тулча», – говорится в заявлении прокуратуры Румынии.

По официальным данным, двое граждан Нидерландов прибыли в голландское посольство в Бухаресте и заявили о найденной картине на юго-востоке страны.
Румыниякражакартинановости Украины
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2018-11-18 23:38 :58