В России отреагировали на пропаганду Путина в мультфильме «Маша и медведь»

В Великобритании заметили в популярном детском мультфильме российского производства «Маша и медведь» признаки пропаганды Кремля.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на The Sunday Times.
Так, по словам профессора Букингемского университета, специалиста по деятельности разведки Энтони Глис: «У Маши напористый, даже неприятный характер, и при этом она решительная. Девочка откусывает больше, чем может проглотить. Не будет большим преувеличением сравнить ее поведение с поведением Путина».
Украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет на своей странице в Facebook, что «метастазы Маши» проникли как в Украину, так и в мировое телевидение.
В России на эти высказывания отреагировали соответствующими обвинениями. Об этом пишет представитель МИД России Мария Захарова. Однако, она, как и комментаторы под ее постом, говорят в основном об американских мультфильмах, в то время как заявление было британским.