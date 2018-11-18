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воскресенье, 18 ноября, 2018, 22:22 Курьезы
В России отреагировали на пропаганду Путина в мультфильме «Маша и медведь»

В Великобритании заметили в популярном детском мультфильме российского производства «Маша и медведь» признаки пропаганды Кремля.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на The Sunday Times.

Так, по словам профессора Букингемского университета, специалиста по деятельности разведки Энтони Глис: «У Маши напористый, даже неприятный характер, и при этом она решительная. Девочка откусывает больше, чем может проглотить. Не будет большим преувеличением сравнить ее поведение с поведением Путина».

Украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет на своей странице в Facebook, что «метастазы Маши» проникли как в Украину, так и в мировое телевидение.

В России на эти высказывания отреагировали соответствующими обвинениями. Об этом пишет представитель МИД России Мария Захарова. Однако, она, как и комментаторы под ее постом, говорят в основном об американских мультфильмах, в то время как заявление было британским.
Великобританияроссийская пропаганда
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2018-11-18 23:39 :20