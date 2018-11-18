В Москве скончался известный певец, который заставил танцевать Ельцина

В субботу, 17 ноября, в Москве скончался известный российский певец Евгений Осин.

Об этом пишут российские СМИ.

Как сообщил концертный директор исполнителя Александр Сидоренко: «Артист ушел из жизни в своей квартире. Причина смерти – сердечная недостаточность. Злоупотреблял алкоголем. За эту неделю вообще не выходил».

Москвич. В 1986 году создал свою группу. С 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина. В конце 1980-х сотрудничал с популярной группой «Браво». Успел выпустить 15 альбомов. Последний из них – «Разлука» – вышел в 2016 году. Наибольшую популярность Осин получил в 90-е годы, когда были записаны песни «Портрет работы Пабло Пикассо», «Плачет девушка в автомате» и «Качка».

Для многих памятно его участие в предвыборном концерте Бориса Ельцина в Ростове-на-Дону перед первым туром президентских выборов 1996 года, когда уже больной президент танцевал под пение Осина.

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