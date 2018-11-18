В Марселе женщина облила соляной кислотой посетителей бара: пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в субботу после того, как женщина облила соляной кислотой посетителей одного из баров в Марселе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал France 3.

По его данным, около 18:00 по местному времени (19:00 к.в) женщина облила из бутылки с соляной кислотой посетителей, которые сидели на террасе бара. Ранения получили шесть человек, им была оказана медицинская помощь. В качестве предупредительной меры их госпитализировали.

Согласно информации телеканала, нападение совершила бездомная женщина, которая имеет проблемы с психикой. Она задержана.

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