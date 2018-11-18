В Киеве задержали помощника Надежды Савченко

В Киеве спецназовцы задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мосийка.

Об этом сообщает «Общественное».

Отмечается, что во время задержания произошли столкновения. Сестра Надежды Савченко Вера утверждает, что правоохранители ударили Мосийка.

По ее словам, он возвращался с Михайловской площади, где по воскресеньям проходит акция в поддержку Надежды Савченко и политзаключенных.

Согласно сообщению, люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям подошли около 20 спецназовцев и Мосийка все же задержали.

В полиции пока не комментируют причины задержания.

Валерий Мосийко является помощником депутата Савченко на общественных началах.

«Мосийко – помощник Надежды Савченко на общественных началах. Он бывший работник МВД. Нам сообщили, что его хотят задержать, стараемся в полиции узнать причину – ничего не отвечают», – заявила Вера Савченко.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

В Киеве задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мосийка — во время задержания произошла стычка, люди пытались отбить помощника у полиции pic.twitter.com/6Tt0ikHsWU — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 ноября 2018 г.

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