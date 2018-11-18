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воскресенье, 18 ноября, 2018, 18:31 Киев
В Киеве под асфальт провалилась пожарная машина, – видео

Столичные спасатели ехали тушить пожар, но им помешал провал в асфальте. Сотрудники ГСЧС не смогли попасть на вызов из-за того, что их пожарный автомобиль провалился в асфальт.

Событие сняли на улице Тропинина в Киеве, сообщает Киев Оперативный.

На видео видно, как большое колесо пожарной машины почти полностью ушло под асфальт. Из-за этого кабина транспортного средства сильно наклонилась вперед.

Из такой ловушки самостоятельно пожарники явно выбраться не могли. И теперь достать машину из асфальтового капкана будет непросто.
ДТПКиевновости Украины
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2018-11-18 18:56 :34