В Киеве планируют поднять тарифы на отопление и горячую воду

Киевская городская государственная администрация начала общественные обсуждения повышения новых тарифов на централизованное отопление и горячую воду для клиентов «Киевтеплоэнерго».

Об этом говорится в сообщении «Киевтеплоэнерго», опубликованном в коммунальной газете «Крещатик» 16 ноября.

Тарифы будут изменены с 1 января 2019 года для населения и бюджетных учреждений Киева. Так, отопление подорожает на 22,3% с 1 354,78 до 1 656,67 гривень/Гкал для домов со счетчиками тепла и с 31,52 до 38,55 гривень/кв. м для тех, кто не оборудовал подобными приборами.

Тариф на централизованное снабжение горячей воды для населения предлагается повысить на 22,5% – с 80,59 до 98,76 гривень/куб. м при подключении полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения и с 74,52 гривни до 91,34 гривни за кубический метр без полотенцесушителя.

В нежилом секторе также повысятся тарифы. Наивысший предполагается для религиозных организаций – поднимут на 98,7% – с 50 до 99,37 гривни за кубический метр. Для бюджетных учреждений цена возрастет на 1% (до 99,75 гривни), для других потребителей – на 0,8% (до 99,4 гривни за кубический метр).

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