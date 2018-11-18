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воскресенье, 18 ноября, 2018, 15:49 Киев
В Киеве «гонщик» влетел в подземный переход, водитель погиб

В воскресенье утром в Киеве произошло жуткое смертельное ДТП.

Инцидент произошел 18 ноября около 3:30 на проспекте Победы напротив завода «Антонов».

Водитель Kia Ceed на огромной скорости вылетел на обочину, снес несколько деревьев и столб, столкнулся с другим электрическим столбом и ударился об ограждение подземного перехода.

Мужчина, находившийся за рулем авто, скончался от полученных травм.

По словам прибывших на место аварии полицейских, водитель ехал со скоростью 100 км/ч и не справился с управлением. В салоне автомобиля кроме него никого не было.

В то же время отмечается, что точная причина аварии пока остается неизвестной. На место трагедии прибыла следственно-оперативная группа. Следствие устанавливает детали случившегося.

 
ДТПКиевновости Украины
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