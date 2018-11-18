В Кривом Роге пикетировали резиденцию митрополита УПЦ МП

В Кривом роге на Днепропетровщине пикетировали резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского УПЦ МП Ефрема.

Как сообщает криворожский телеканал «1kr.ua», к имению священника пришли десятки людей, чтобы выразить возмущение его позицией. Речь идет о том, что митрополит Ефрем не поддерживает предоставление Украине Томоса.

«В руках участников акции плакаты с лозунгами: «Кривому Рогу - Украинская церковь», «Уходи от Москвы, вернись в Украину, Ефрем», «Ефрем, забудь Москву», – отмечают журналисты.

Кроме того, пикетчики, которые пришли к роскошному поместью священника, отмечают, что он не должен жить «на широкую ногу». Криворожане говорят, что Иван Кицай (светское имя Ефрема) всегда ездит на дорогих авто, его редко можно увидеть среди обычных людей. Чаще всего он появляется на помпезных открытиях памятников в компании городского головы.

Криворожский телеканал напоминает, что управляющий Криворожской епархией митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем был в числе тех, кто решил засвидетельствовать верность Украинской Православной Церкви Московского патриархата во главе с ее предстоятелем – митрополитом Онуфрием (Московский патриархат).

В то же время, на сайте УПЦ МП сообщается о попытке «штурма» резиденции криворожского священника, которую устроили якобы провокаторы, являющиеся сторонниками автокефалии. При этом в Московском патриархате утверждают, что за всем происходящим наблюдали представители Национальной полиции, которые ничем не помешали участникам акции.

11 октября синод Вселенского патриархата решил предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, которые обратились к Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе. Собор совершит церковное объединение, создав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа (грамоты).

В то же время РПЦ в связи с решением Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской церкви заявила о расторжении связей с Константинополем.

Также 13 ноября Собор Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что не будет принимать участия в создании единой Украинской поместной церкви, потому что считает предоставление Томоса «искусственным» и навязанным извне. Также УПЦ МП разорвала отношения с Вселенским патриархатом.

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