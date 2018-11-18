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воскресенье, 18 ноября, 2018, 22:55 События
В Харькове в метро заметили «фанатку Путина»

В Харькове заметили пассажирку метро с атрибутом путинской пропаганды в руках.

Соответствующее фото опубликовано в сообществе Харьков 1654 в Facebook, – сообщает Апостроф.

На фото можно увидеть женщину в летах, которая держит в руках пакет с символикой пропутинской партии «Единая Россия».

В сети тут же стали комментировать кадр.

«Это просто пакет. Совсем *банулись, *ебилы», «Это просто война, просто смерти, просто оккупация. Ничего особенного», «Ей пофиг в каком пакете носить вещи. Другой вопрос, что и на выборах она точно так же сделает выбор. Просто проголосует за того, кто больше ей нравится», – пишут в сети.
ХарьковВладимир Путинфанатизмновости Украины
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2018-11-18 23:38 :26