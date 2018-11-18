В Германии столкнулись два самолета – фото

В результате столкновения двух сверхлегких самолетов в Кюкховене, земля Северный Рейн-Вестфалия, погиб один пилот.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Rheinische Post.

«Два сверхлегких самолета столкнулись в субботу в воздухе возле аэродрома... и разбились. Пилот одной из машин погиб», – сообщили в полиции.

Второй пилот был доставлен в больницу с серьезными травмами.

Причины столкновения пока не известны. Дело расследует криминальная полиция.

Погибший – 70-летний мужчина, раненому 60 лет. Оба они - члены местного летного клуба.

В середине октября, как сообщал Укринформ, в земле Гессен рядом с аэродромом летного клуба упал маленький самолет, в результате погибли 3 человека и 3 были ранены.

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