live
Aнонси
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
20 ноября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
20 ноября, вторник
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
21 ноября, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 18 ноября, 2018, 22:39 Мир
Ультраортодоксальные иудеи потребовали посадить самолет ради соблюдения шаббата

Ультраортодоксальные израильские иудеи напали на бортпроводниц в самолете авиакомпании El Al. Они потребовали посадить воздушное судно, чтобы не допустить нарушения шаббата.

Об этом написала в Facebook одна из пассажирок лайнера Рони Мейталь, – сообщает Лента.

По словам девушки, 16 ноября Boeing 787, следовал из Нью-Йорка в Тель-Авив, но задержался перед вылетом из США на два часа из-за снежной бури. На борту находилась группа из 70 ортодоксальных иудеев.

Они попросили выпустить их из самолета еще до вылета, так как поняли, что не успеют к шаббату, но экипаж пообещал, что они прибудут вовремя, и убедил их остаться. Когда верующим стало ясно, что опоздание неизбежно, они набросились на стюардесс.

«Через шесть часов полета я услышала крики и увидела заплаканную бортпроводницу. На нее подняли руку, ее толкали, угрожали выломать дверь кабины пилотов. И все это, чтобы не осквернять шаббат. (...) Кажется, заповедь соблюдения субботы важнее, чем любовь к ближнему», – написала Мейталь.

В итоге самолет посадили в Афинах до наступления субботы. Придерживающиеся заповедей верующие остались в Греции, остальные полетели в Израиль рейсом другой авиакомпании.
самолетиудеиновости мирашаббат
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-18 23:38 :55