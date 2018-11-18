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воскресенье, 18 ноября, 2018, 11:31 Общество
Украина отмечает День работников сельского хозяйства

Сегодня в Украине День работников сельского хозяйства.

Об этом сообщает Укринформ.

День работников сельского хозяйства – профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных, водохозяйственных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса Украины. Праздник установлен «...в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса Украины...» согласно Указу Президента от 7 октября 1993 года и отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

На сегодня агропромышленный комплекс Украины является третьей по значению отраслью экономики, которая дает работу около 3 млн человек, 93 млрд гривень ежегодной прибыли и 17% ВВП Украины.

Сейчас Украина является одним из мировых лидеров по экспорту подсолнечного масла, зерновых, кукурузы и мяса птицы. Вместе с тем, Украина является безоговорочным лидером по экспорту меда в Европе, а еще – шестые в мире по продаже пшеничной муки.

Одной из перспектив своего развития украинские аграрии считают органическое направление сельскохозяйственного производства, что является чрезвычайно актуальным, учитывая мировые тенденции роста спроса именно на органическую продукцию.

 
сельское хозяйствоновости Украиныкрестьяне
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