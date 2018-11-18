Украина отмечает День работников сельского хозяйства

Сегодня в Украине День работников сельского хозяйства.

Об этом сообщает Укринформ.

День работников сельского хозяйства – профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных, водохозяйственных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса Украины. Праздник установлен «...в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса Украины...» согласно Указу Президента от 7 октября 1993 года и отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

На сегодня агропромышленный комплекс Украины является третьей по значению отраслью экономики, которая дает работу около 3 млн человек, 93 млрд гривень ежегодной прибыли и 17% ВВП Украины.

Сейчас Украина является одним из мировых лидеров по экспорту подсолнечного масла, зерновых, кукурузы и мяса птицы. Вместе с тем, Украина является безоговорочным лидером по экспорту меда в Европе, а еще – шестые в мире по продаже пшеничной муки.

Одной из перспектив своего развития украинские аграрии считают органическое направление сельскохозяйственного производства, что является чрезвычайно актуальным, учитывая мировые тенденции роста спроса именно на органическую продукцию.

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