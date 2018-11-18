Ученые обнаружили самый яркий объект во Вселенной

Ученые Лаборатории реактивного движения в Пасадене (США) обнаружили самую яркую галактику из известных на данный момент. W2246-0526 получает энергию, благодаря поглощению вещества от трех карликовых галактик-спутников.

Об этом сообщает Хроника.инфо.

По оценкам, в центре нее находится черная дыра массой в четыре миллиарда Солнц, однако экстремальная светимость указывает на то, что эта масса должна быть гораздо больше.

W2246-0526 удалена от Земли на 12,4 миллиарда световых лет, а ее светимость в 350 триллионов раз больше светимости Солнца. Результаты наблюдения при помощи комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array), расположенного в пустыне Атакама (Чили), показали, что источником яркого света является облако горячего газа и пыли, расположенное в окрестностях сверхмассивной черной дыры. При этом вещество, падающее в черную дыру, разогревается до порядка миллионов градусов и излучает свет.

Показано, что W2246-0526 «питается» веществом от трех галактик-соседей, и этот процесс может наблюдаться еще несколько сотен миллионов лет. Эта галактика попадает в особую категорию космических объектов, называемых горячими пыльными галактиками (англ. Hot DOG), однако она отличается от других представителей своей большой яркостью. По мнению ученых, она представляет собой ключевую стадию в эволюции высокоэнергетических галактик, называемых квазарами.

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