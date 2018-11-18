Турция требует экстрадиции убийц Хашогги

Турецкая прокуратура обратилась к Саудовской Аравии с запросом на выдачу 18 человек, подозреваемых в соучастии в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом во время пребывания в Канаде проинформировал министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ.

«Турецкая прокуратура направила в Саудовскую Аравию запрос на экстрадицию этих 18 человек в Турцию для суда над ними», – сказал Акар.

По его словам, Турция имеет на это право, поскольку преступление случилось на ее территории. «Поскольку преступление случилось в Турции, в консульстве в Стамбуле, мы ожидаем, что сауды передадут этих 18 человек», – отметил министр.

Однако, Акар подчеркнул, что ответа от официального Эр-Рияда до сих пор не поступило.

Как сообщалось, саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов. Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Канаде, Германии, Франции и Великобритании.

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