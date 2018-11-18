live
Aнонси
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
20 ноября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
20 ноября, вторник
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
21 ноября, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 18 ноября, 2018, 20:05 Мир
Турция требует экстрадиции убийц Хашогги

Турецкая прокуратура обратилась к Саудовской Аравии с запросом на выдачу 18 человек, подозреваемых в соучастии в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом во время пребывания в Канаде проинформировал министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ.

«Турецкая прокуратура направила в Саудовскую Аравию запрос на экстрадицию этих 18 человек в Турцию для суда над ними», – сказал Акар.

По его словам, Турция имеет на это право, поскольку преступление случилось на ее территории. «Поскольку преступление случилось в Турции, в консульстве в Стамбуле, мы ожидаем, что сауды передадут этих 18 человек», – отметил министр.

Однако, Акар подчеркнул, что ответа от официального Эр-Рияда до сих пор не поступило.

Как сообщалось, саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов. Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Канаде, Германии, Франции и Великобритании.

 
Турцияновости мираДжамал Хашогги
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-18 23:38 :51