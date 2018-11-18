Сутки в ООС: 16 обстрелов, один воин ВСУ погиб

Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск, насчитано 10 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, ранение, несовместимое с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом информирует штаб сил ООС в своей утренней сводке.

«За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Ореховое, Свободный, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи Желобка, хутора Свободного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорным пунктам неподалеку от Марьинки, Березового, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов», – говорится в сообщении.

Во время боевых действий, 17 ноября, ранение, несовместимое с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

От начала текущих суток противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку от Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.