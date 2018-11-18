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воскресенье, 18 ноября, 2018, 16:04 Регионы
Суд арестовал контрабандиста, который на смерть сбил пограничника

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца жителю Раховского района, который сбил насмерть пограничника.

Об этом сообщила пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Надежда Гейруш.

«На заседании 18 ноября Ужгородский горрайонный суд постановил избрать мерой пресечения 34-летнему жителю Раховского района содержание под стражей без возможности внесения залога. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство военной прокуратуры», – сказала Гейруш.

Она напомнила, что подозреваемому инкриминируется совершение преступления по ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как сообщал Укринформ, в пятницу, 16 ноября, в селе Деловое Раховского района Закарпатья контрабандисты сбили автомобилем пограничника. 17 ноября майор ГНСУ Вадим Березенский умер в больнице. У него остались жена и двое детей.

Полиция в субботу, 17 ноября, задержала контрабандиста, который совершил наезд на пограничника. Им оказался 34-летний житель Рахова. Мужчина сам сдался правоохранителям.

 
контрабандакриминалновости Украиныпограничник
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