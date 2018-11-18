США могут вытеснить Россию из Украины,– Крис Кунс

Американский сенатор Крис Кунс заявил, что США смогут вытеснить Россию из Украины.

Это Кунс отметил во время своего выступления на Галифакском международном форуме по безопасности, – передает Укринформ.

«Я думаю, что мы сможем вытеснить Россию из Украины, но для этого нужна концентрация и решительность, а также взаимодействие с нашими союзниками. Нам нужно сделать это устойчивым приоритетом», – говорится в заявлении сенатора.

Кунс также подчеркнул, что для вытеснения России из Украины могут понадобиться десятки лет.

Кроме этого, американский политик поддержал решение президента Дональда Трампа дать Украине большее количество оружия и инструкторов.

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