Спикер УПЦ КП опроверг фейк: Объединительного Собора 22 ноября не будет

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря заявляет, что распространяемая информация о назначении объединительного Собора на 22 ноября не соответствует действительности.

Об этом он написал в Facebook в связи с появлением в соцсети «объявлений» о проведении 22 ноября объединительного Собора.

«Меня не удивляет, что неизвестные анонимы «объявляют» в Фейсбуке церковные Соборы. Меня удивляет то, какое количество образованных людей, священнослужителей воспринимает такое «объявление» за чистую монету и распространяет его», – отметил архиепископ.

Заря подчеркнул, что лишь официальное сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена.

«Официально заявляю: распространяемая в объявлении информация не соответствует действительности. Снова вынужден повторить: только официальное (!) сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена», – заявил спикер УПЦ КП.

11 октября синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, которые обратились к Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе. Собор совершит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа (грамоты).

Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей 3 ноября подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.