Специалисты назвали самые опасные страны для путешествий

Специалисты в области охраны здоровья и безопасности International SOS составили список наиболее рискованных стран для туристических поездок в 2019 году.

Об этом пишет Daily Mail.



Эта карта согласно International SOS и Control Risks показывает места, которые, вероятнее всего, могут угрожать вашему здоровью. Страны с низким уровнем риска обозначены зеленым, средним -желтым, высоким – оранжевым, очень высоким – в красном цвете, а те, которые имеют «быстропеременный изменчивый риск», такие как Бразилия и Россия, обозначены светло-коричневыми.

Самыми опасными странами для туристов признали:

Ливию, Афганистан, Сомали, Сирию, Йемен, Мали и Южный Судан. В этих странах путешественники могут столкнуться с большими рисками для здоровья, в том числе с серьезной опасностью при передвижении по дорогам.

При этом максимальному риску свое здоровье могут подвергнуть посетители Южного Судана, Нигера, Кот-д'Ивуара, Ирака, Венесуэлы, Северной Кореи и Сьерра-Леоне.

Также опасным может стать путешествие в Бразилию, Боливию, Саудовскую Аравию, Иран и Казахстан.

Северные страны - Финляндия, Норвегия и Исландия были обозначены как наиболее безопасные места на карте.



Эта карта показывает, какие страны имеют самые высокие и самые низкие риски для безопасности. Те, которые имеют незначительный риск, обозначены светло-зеленым, страны с низким уровнем риска обозначены желтым цветом, средним – коричневым, сильным – красным и экстремальным, например, Ливия, темно-красным.

Странами с незначительными рисками в сфере безопасности также назвали Данию, Швейцарию, Словению и Гренландию.

Считается, что в Бразилии, Китае и России «быстро меняющийся риск» касается здоровья.

С точки зрения безопасности, страны с чрезвычайным риском для безопасности – Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия, Сомали, Южный Судан и Мали.

Популярные туристические направления, включая Мексику, части Карибского бассейна и части Индии, были обозначены как имеющие высокий риск для безопасности.

Когда речь идет о безопасности дорожного движения, страны, которые несут наибольшую опасность, – это Бразилия, Боливия, Саудовская Аравия, Иран и Казахстан. В этой категории U. S. оценивают «умеренный» рейтинг.



Эта карта показывает страны, классифицированные в соответствии с рисками безопасности дорожного движения, с очень низким изображены в бледно-розовом цвете, низком в очень светло-коричневом цвете, умеренном в немного более темном оттенке и в странах с высоким уровнем риска, используя еще более темные коричневые цвета.

Перевод И.Филипива.

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