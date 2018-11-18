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воскресенье, 18 ноября, 2018, 21:46 Общество
Специалисты назвали самые опасные страны для путешествий

Специалисты в области охраны здоровья и безопасности International SOS составили список наиболее рискованных стран для туристических поездок в 2019 году.

Об этом пишет Daily Mail.

This map, by International SOS and Control Risks, shows the places most likely to put your health at risk. Low risk countries are marked in green, medium in yellow, high in orange, very high in red and those that have a 'rapidly developing variable risk', such as Brazil and Russia, are marked in light brown
Эта карта согласно International SOS и Control Risks показывает места, которые, вероятнее всего, могут угрожать вашему здоровью. Страны с низким уровнем риска обозначены зеленым, средним -желтым, высоким – оранжевым, очень высоким – в красном цвете, а те, которые имеют «быстропеременный изменчивый риск», такие как Бразилия и Россия, обозначены светло-коричневыми.

Самыми опасными странами для туристов признали:

Ливию, Афганистан, Сомали, Сирию, Йемен, Мали и Южный Судан. В этих странах путешественники могут столкнуться с большими рисками для здоровья, в том числе с серьезной опасностью при передвижении по дорогам.

При этом максимальному риску свое здоровье могут подвергнуть посетители Южного Судана, Нигера, Кот-д'Ивуара, Ирака, Венесуэлы, Северной Кореи и Сьерра-Леоне.

Также опасным может стать путешествие в Бразилию, Боливию, Саудовскую Аравию, Иран и Казахстан.

Северные страны - Финляндия, Норвегия и Исландия были обозначены как наиболее безопасные места на карте.

Â This map shows which countries have the highest and lowest security risks, with those that have an insignificant risk marked in light green, 'low' risk countries are marked in yellow, medium in brown, high in red and extreme, such as Libya, in dark red
Эта карта показывает, какие страны имеют самые высокие и самые низкие риски для безопасности. Те, которые имеют незначительный риск, обозначены светло-зеленым, страны с низким уровнем риска обозначены желтым цветом, средним – коричневым, сильным – красным и экстремальным, например, Ливия, темно-красным.

Странами с незначительными рисками в сфере безопасности также назвали Данию, Швейцарию, Словению и Гренландию.

Считается, что в Бразилии, Китае и России «быстро меняющийся риск» касается здоровья.

С точки зрения безопасности, страны с чрезвычайным риском для безопасности – Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия, Сомали, Южный Судан и Мали.

Популярные туристические направления, включая Мексику, части Карибского бассейна и части Индии, были обозначены как имеющие высокий риск для безопасности.

Когда речь идет о безопасности дорожного движения, страны, которые несут наибольшую опасность, – это Бразилия, Боливия, Саудовская Аравия, Иран и Казахстан. В этой категории U. S. оценивают «умеренный» рейтинг.

This map shows countries categorised according to road safety risks, with very low marked in pale pink, low in very light brown, moderate in a slightly darker shade and high and very high risk countries picked out using even darker browns
Эта карта показывает страны, классифицированные в соответствии с рисками безопасности дорожного движения, с очень низким изображены в бледно-розовом цвете, низком в очень светло-коричневом цвете, умеренном в немного более темном оттенке и в странах с высоким уровнем риска, используя еще более темные коричневые цвета.

Перевод И.Филипива.

 
путешествияопасностьновости Украины
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2018-11-18 23:38 :56