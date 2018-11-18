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воскресенье, 18 ноября, 2018, 19:17 События
Спасатели и синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

Днем 19 ноября в южных и центральных областях Украины ухудшатся погодные условия. Об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«Местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

На дорогах Украины местами ожидается гололед.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что антициклон с севера обусловит сухую погоду на большей части территории Украины на протяжении выходных, исключение составит погода в южной и восточной частях страны.

«В течение 20, 21 и 22 ноября в результате перемещения циклона из районов Средиземноморья погода в Украине усложнится. Пройдут осадки, сначала мокрый снег и дождь, потом из-за потепления лишь дождь. Осадки и ветер могут быть сильными», – предупредила синоптик Наталья Диденко.

 
непогодаГСЧСновости Украины
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