Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился за прошлый месяц на 4% и находится на рекордно низком уровне – 25%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, проведенного по заказу Le Journal du Dimanche, – пишет ЕП.

Наибольшее падение доверия к Макрону отмечается у владельцев небольших предприятий и магазинов, и рабочих. Значительное ухудшение также отмечено в возрастной группе моложе 34 лет и у работников государственных служб.

Падение рейтинга стало следствием социального недовольства, которое на этой неделе вылилось в масштабные протесты «Желтые жилеты» против повышения правительством цен на топливо.

С января Макрон потерял половину своего рейтинга и приближается к антирекорду своего предшественника Франсуа Олланда. В 2013 году в тот же отрезок президентства его рейтинг упал до 20%.

Рейтинг премьер-министра Эдуарда Филиппа также резко снизился – сразу на 7% с отметки 41% в октябре до 34% в ноябре.

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