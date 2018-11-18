Полиция задержала нападавшего на инкассаторов «Приватбанка»

Правоохранители задержали одного из нападавших на инкассаторов «Приватбанка».

Об этом 18 ноября сообщили в управлении полиции Киевской области.

«Автомобиль с характерным повреждением, на котором убегали грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в Киеве. Злоумышленники уже успели поменять номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка неподалеку от машины», – сообщили правоохранители.

НПУ

Неподалеку от места обнаружения внедорожника был обнаружен мужчина, похожий на разыскиваемого грабителя.

«Во время личного досмотра у него из кармана изъяли крупные пакеты – именно в них злоумышленник собирался переносить немалую сумму денег. Автомобиль, который использовали злоумышленники для преступления, изъят. Во время осмотра авто было обнаружено 5 кассет с деньгами», – добавили в полиции.

Деньги изъяты, они находятся в отделе полиции.

«Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом с Житомирщины, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз он был осужден на 10 лет за совершение разбойного нападения на жилище, хозяин которого погиб от нанесения тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден по «закону Савченко», – сообщили в управлении НПУ.

Полиция устанавливает других лиц, участвовавших в совершении преступления.

По факту открыто уголовное производство по ч.5 ст. 186 УК «Грабеж». Досудебное расследование продолжается.

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