Полиция отпустила помощника Надежды Савченко

Позже спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что помощника Надежды Савченко Валерия Мосийка задержали для установления личности и отбора объяснений, а затем отпустили.

Об этом пишет УП.

«Этот гражданин стал участником конфликтной ситуации возле Михайловского собора. Затем его доставили в Шевченковское управление полиции для установления личности и отбора объяснений, после чего он был отпущен», – сказал Тракало.

Напомним, сегодня в Киеве спецназовцы задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мосийка.

Отмечается, что во время задержания произошли столкновения. Сестра Надежды Савченко Вера утверждает, что правоохранители ударили Мосийка.

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