Полиция Киева открыла производство по факту нападения на канадского фотографа

По факту нападения на иностранного фотографа в центре Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Событие произошло в воскресенье вблизи Владимирского собора: в 12:45 на линию 102 поступило сообщение об избиении иностранца.
«Во время общения с правоохранителями иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой – применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей», – отметили в полиции.
Там добавили, что за совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.
Как сообщалось, в воскресенье в центре Киеве представители праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров.
Журналист Кристофер Миллер сообщил, что канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции, во время столкновений попали в лицо и разбили очки.
По словам Миллера, полиция во время нападения праворадикалов не только не поддерживала участников марша за права трансгендеров, но и физически устраняла активистов с санкционированного городом мероприятия.
Позже Колборн сообщил, что на него напали дважды.
В свою очередь посол Канады в Украине Роман Ващук призвал полицию к эффективному и убедительному ответу на «уголовные и ненавистнические действия праворадикалов».
Criminal and hateful actions by far-right radicals deserve an effective and dissuasive policing response. @NPU_GOV_UA have shown they can do it at past LGBT events; they need to reassert commitment to media protection and human rights for all. https://t.co/6b4ATaW4zG— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 18 ноября 2018 г.