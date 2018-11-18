Под ледником в Гренландии обнаружен гигантский кратер от метеорита

Под гренландским ледником Гавайта ученым удалось обнаружить астероидный кратер диаметром в 31 километр.

Об этом сообщает портал vladtime.

При изучении местности специалисты использовали предоставленные NASA данные в период с 1997 по 2016 годы, а также результаты, которые получили при изучении местности с помощью радиолокационных методов и геохимического анализа почвы, которая содержала свойственное метеоритным кратерам большое количество минералов.

По мнению ученых, кратер таких размеров образовался из-за падения железного астероида, размер которого составлял около одного километра. Пока что точно определить время падения не представляется возможным, но ясно, что это произошло не позже эпохи плейстоцена, которая началась 2,5 миллиона лет назад и закончилась 12 тысяч лет назад.

Также найденному кратеру удалось установить сразу несколько достижений. Отныне он считается самым большим кратером, обнаруженным под континентальным ледяным щитом, а также вошел в список 25 крупнейших известных кратеров на Земле.

Ранее сообщалось о том, что 200 миллионов лет назад из-за падения метеорита было невероятно большое цунами.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.