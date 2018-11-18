Пассажиры собрали деньги на деталь для самолета польской авиакомпании

У самолета Boeing 787 авиакомпании LOT, который должен был выполнить перелет по маршруту Пекин-Варшава, сломался гидронасос, а поскольку быстро купить новый можно было только за наличные, то пилот попросил пассажиров поспособствовать покупке.

Об этом сообщает ЦТС.

Как отмечается, неисправность самолета была обнаружена, когда пассажиры только начали прибывать в аэропорт для регистрации на рейс. Было обнаружено, что из гидронасоса протекает жидкость.

На покупку нового механизма вместо поврежденного у пилотов лайнера не хватило собственных средств, и они решили попросить сумму в 340 долларов у пассажиров. Хотя, по правилам авиакомпании делать они этого не имели в любом случае.

Четыре пассажира откликнулись на просьбу и «скинулись» на гидронасос. В результате, после 10 часов ремонтных работ Boeing с 249 пассажирами поднялся в воздух и выполнил успешный рейс в Варшаву.

В аэропорту польской столицы четырех пассажиров попросили задержаться – представитель LOT вернул им деньги.

«Знаю, что вы столкнулись сегодня с нетипичной ситуацией, за которую хотел бы сильно извиниться. Можете верить или нет, но работник склада в Пекине отказался принимать любую другую форму расчета, кроме наличных. Из-за чего и возникло все это недоразумение», – сказал пассажирам Мачей Вильк, операционный директор LOT.

На вопрос одного из них, «является ли подобная ситуация нормальной» для авиакомпании, топ-менеджер LOT ответил: «Эта ситуация является ненормальной, наш представитель был готов сделать перевод, заплатить карточкой».

В качестве моральной компенсации авиакомпания предоставила четырем пассажирам билеты на следующий рейс с открытой датой.

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