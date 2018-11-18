Отсутствие отопления в Одессе: Люди блокировали дорогу

В Одессе жители ЖК «Европейский» блокировали движение по трассе «Одесса – Южный» из-за отсутствия отопления в домах.

Как сообщает «Думская», акция протеста проходила на трассе возле Крыжановки.

Депутат Крыжановского сельсовета Сергей Колодяжный сообщил, что жители ЖК добиваются подключения отопления, а в сложившейся ситуации обвиняют застройщика – фирму «Реал-Инвест» в лице Константина Дондова.

Сейчас, по его словам, без отопления остаются более 500 квартир жилого комплекса.

Колодяжный добавил, что за два часа акции к людям никто из чиновников так и не приехал».

«Жители ЖК поехали перекрывать Лузановку (микрорайон в Одессе – ред.)», – добавил он.

13 ноября из-за отсутствия отопления граждане перекрывали улицу Бочарова и пикетировали областную администрацию.

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