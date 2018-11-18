live
Aнонси
Анонс програми Вижити в Україні: Вбивчий фосфат за 18.11.18
Анонс програми Вижити в Україні: Вбивчий фосфат за 18.11.18
18 ноября, воскресенье
Гурт «TaRuta» у програмі «Гараж». Дивіться цієї неділі, 18 листопада, о 23:00!
Гурт «TaRuta» у програмі «Гараж». Дивіться цієї неділі, 18 листопада, о 23:00!
18 ноября, воскресенье
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
20 ноября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 18 ноября, 2018, 18:46 События
Отсутствие отопления в Одессе: Люди блокировали дорогу

В Одессе жители ЖК «Европейский» блокировали движение по трассе «Одесса – Южный» из-за отсутствия отопления в домах.

Как сообщает «Думская», акция протеста проходила на трассе возле Крыжановки.

Депутат Крыжановского сельсовета Сергей Колодяжный сообщил, что жители ЖК добиваются подключения отопления, а в сложившейся ситуации обвиняют застройщика – фирму «Реал-Инвест» в лице Константина Дондова.

Сейчас, по его словам, без отопления остаются более 500 квартир жилого комплекса.

Колодяжный добавил, что за два часа акции к людям никто из чиновников так и не приехал».

«Жители ЖК поехали перекрывать Лузановку (микрорайон в Одессе – ред.)», – добавил он.

13 ноября из-за отсутствия отопления граждане перекрывали улицу Бочарова и пикетировали областную администрацию.
Одессаотоплениеновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-18 18:57 :36