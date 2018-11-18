Официально: Португалия будет принимать финальную часть Лиги наций УЕФА

После того, как футбольная сборная Португалия гарантировала себе первое место в группе А3, именно она примет в июне следующего года финальную стадию Лиги наций.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

Исполнительный комитет УЕФА еще должен формально назначить Португалию хозяином турнира на встрече в Дублине 3 декабря. Кроме того, в этот день пройдет жеребьевка финальной стадии Лиги наций.

Вместе с Португалией в финальной стадии выступят победители трех других групп в Лиге А. Португальцы уже предложили для проведения финальной стадии турнира стадионы «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

Полуфинальные матчи сыграют 5 и 6 июня. Матч за третье место и финал Лиги наций состоятся 9 июня.

Напомним, сборная Украины досрочно выиграла свою группу Лиги наций в дивизионе В и в следующем розыгрыше будет выступать в элитном дивизионе А.

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