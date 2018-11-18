Объединительный собор православных церквей Украины перенесен на декабрь, – СМИ

Архиерейский собор, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля, снова перенесен.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников в церковных кругах.

Следующей вероятной датой проведения собора называется 9-10 декабря.

Собор переносился уже дважды. Сначала его проведение было заявлено на октябрь, потом звучала дата 22 ноября. Новая дата – начало декабря.

Ранее настоятель УПЦ КП патриатрх Филарет говорил о том, что в объединительном соборе должны принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – Автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата. Однако сейчас известны лишь двое священнослужителей УПЦ МП, участие которых в соборе возможно, – митрополит Симеон и митрополит Сафроний.

Еще один архиерей, о возможном участии которого говорилось неофициально, - Архиепископ Новокаховский и Генический Филарет – опроверг такую вероятность.

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