Новое обострение на Донбассе: погиб украинский защитник, – отчет штаба ООС

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска несколько увеличили количество нарушений режима прекращения огня, и в который раз применяли минометы крупных калибров.

Всего противник открывал огонь в сторону позиций украинских военных 16 раз, и в большинстве случаев, а именно в десяти, это были минометы.

В целом за прошедшие сутки по всей линии столкновения зафиксировано 16 вражеских обстрелов, в том числе задокументировано 10 фактов ведения противником огня из минометов запрещенных калибров.

По подсчетам Штаба операции Объединенных сил, общее количество выпущенных российско-оккупационными войсками мин крупных калибров составило более 70.

К сожалению, в результате этих преступных обстрелов со стороны противника, вчера погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Выражаем соболезнования родным и близким, а также боевым собратьям военнослужащего, который отдал жизнь, защищая Украину от российского агрессора.

Вечная память Герою!

По данным нашей разведки, за прошедшие сутки двое боевиков из состава российско-оккупационных войск были уничтожены и двое ранены.

Луганское направление

Именно там вчера враг сосредоточил свой минометный огонь. Все 7 фактов открытия огня по нашим позициям произошли с применением этого запрещенного оружия.

Боевые действия начались ночью, в полпервого, когда российско-оккупационные войска нанесли минометный огонь в сторону защитников н.п. Костомарово.

Тогда оккупант выпустил 4 мины 120-го и около десятка минометных снарядов 82-го калибра. Вражеский огонь сопровождался выстрелами из СПГ и пулеметов.

С целью подавления огневых позиций противника наши бойцы открыли плотный ответный огонь из гранатометов и стрелкового оружия, при этом артиллерия не применялась.

Уже через час боевые действия развернулись в районе Новотошковского. Там зафиксирован кратковременный вражеский обстрел с применением минометов калибра 82 мм. Противник выпустил в сторону наших опорных пунктов 11 боеприпасов упомянутого калибра, на что получил ответ от наших военнослужащих, которые открыли огонь из штатного оружия.

Обстрел боевиками Новотошковского завершил ночные перестрелки, и до обеда на Луганском направлении воцарилась тишина.

Уже после обеда российско-оккупационные войска возобновили минометные обстрелы, осуществив в 14:50 огневой налет на околицы с. Песчаное. В течение часа оккупант выпустил по нашим укреплениям 15 мин 82-го калибра, и вел огонь из стрелкового оружия. Эти действия противника также не остались без ответа – наши защитники открыли плотный огонь из гранатометов.

Самым продолжительным по времени был вражеский обстрел позиций подразделений Объединенных сил, расположенных в районе н.п. Хутор Свободный. Больше двух часов российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров, вели огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

Одновременно с этим фиксировались вражеские огневые провокации возле поселков Орехово и Троицкое. Там также взрывались вражеские мины.

Боевые действия на Луганском направлении вчера завершились в 21 час вражеским минометным обстрелом близ Светлодарска. В 20:00 вечера российско-оккупационные войска открыли массированный огонь из всего имеющегося у них вооружения, включая минометы тяжелых калибров. Огневые позиции противник обустроил в районе с. Лозовое, откуда выпустил в сторону наших защитников около двадцати мин калибра 120 и 82 мм, вел огонь из автоматических и ручных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Чтобы унять зарвавшегося противника, военнослужащие Вооруженных Сил Украины применили гранатометы и стрелковое оружие.

В общей сложности вчера на Луганском направлении противник нарушил режим перемирия семь раз, во всех случаях применял минометы. Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, подразделения Объединенных сил отвечали противнику огнем, но без применения запрещенного оружия.

Донецкое направление

За прошедшие сутки здесь оккупант 9 раз открывал прицельный огонь в сторону позиций Объединенных сил. В то же время фактов применения российско-оккупационными войсками артиллерийских систем на этом направлении вчера не фиксировалось.

Наряду с этим, противник пытался держать наши подразделения в постоянной боевой готовности, каждый раз меняя места открытия огня.

Так, ночью был зафиксирован получасовой обстрел противником н.п. Гнутово. Это был довольно плотный обстрел, враг открывал огонь из гранатометов и пулеметов.

Основные же боевые действия на Донецком направлении начались во второй половине дня, и закончились с наступлением темноты. Наиболее горячо было возле Марьинки, Павлополя, Широкино, Лебединского, Березового и Красногоровки, где в течение суток произошли неоднократные вражеские обстрелы из гранатометов и пехотного вооружения.

В подавляющем большинстве случаев огневые провокации противника не оставались без ответа. Наши защитники открывали адекватный огонь из штатного оружия, каждый раз заставляя врага снизить или же полностью прекратить обстрелы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях по состоянию на сегодня

С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 18 ноября, в районе проведения операции зафиксировано два факта открытия противником огня в сторону наших позиций.

В первом случае стал вражеский обстрел в районе Гнутово, где около часа ночи враг применил ручные гранатометы и пулеметы крупного калибра.

Во втором, российско – оккупационные войска нарушили режим тишины в районе Красногоровки. Там сегодня утром, в 09:15 оккупант открыл огонь против наших военных из автоматических гранатометов и пехотного вооружения.

В обоих случаях наши защитники отвечали противнику огнем на поражение из стрелкового оружия.

По состоянию на сейчас ситуация находится под полным контролем подразделений Объединенных сил, боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет.

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