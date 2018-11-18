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воскресенье, 18 ноября, 2018, 11:00 Киев
Ночью в Киеве подожгли четыре автомобиля

Ночью в Киеве на улице Набережно-Корчеватской, 80 загорелась Toyota Corolla и подожгла еще три автомобиля, которые стояли рядом.

Об этом сообщает издание «Информатор», публикуя фото и видео с места события.

Інфоратор
Інфоратор

Отмечают, что возгорание первыми заметили патрульные полицейские, они и вызвали спасателей.

До приезда сотрудников ГСЧС огонь полностью уничтожил Toyota и Daewoo Sens, который стоял рядом. Также возгорание незначительно повредило Volkswagen Caddy и Daewoo Lanos.

Інфоратор
Інфоратор

Во время пожара никто не пострадал.

Водитель Toyota говорит, что его авто было исправно, за несколько часов до пожара мужчина вернулся на нем с работы. По мнению владельца, возгорание произошло из-за поджога.
Киевавтопожарновости Украины
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2018-11-18 13:25 :16