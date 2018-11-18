Кремлевская пропагандистка Скабеева распространила очередной фейк об Украине

Ольга Скабеева, скандальная российская пропагандистка, в очередной раз распространила фейк об Украине. На сей раз она заявила, что в городе Смела, что на территории Черкасской области, в котором наблюдались проблемы со стартом отопительного сезона, высадился «специальный милицейский корпус для предотвращения митингов и протестов».

Об этом на своей странице в Twitter написал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

«Скоро еще наверное расскажут про концлагеря для тех, кто не хочет платить за газ», – иронизирует журналист, добавляя: «Они просто об Украине судят и говорят, как о себе. В России действительно всегда для предотвращения протестов стягивают ОМОН, войска и прочее, поэтому ватным россиянам легко поверить в такую чушь, потому что они живут в таком дерьме».

Скабеева на российском федеральном канале рассказывает, что в Смеле высадился "специальный милицейский корпус для предотвращения митингов и протестов". Скоро еще небось расскажут о концлагерях для тех, кто не хочет платит за газ.



Каким же говном кормят россиян с экрана... pic.twitter.com/Xcz5oH5pbb — Денис Казанский (@den_kazansky) 17 ноября 2018 г.

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