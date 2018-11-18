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воскресенье, 18 ноября, 2018, 10:10 Мир
Кремлевская пропагандистка Скабеева распространила очередной фейк об Украине

Ольга Скабеева, скандальная российская пропагандистка, в очередной раз распространила фейк об Украине. На сей раз она заявила, что в городе Смела, что на территории Черкасской области, в котором наблюдались проблемы со стартом отопительного сезона, высадился «специальный милицейский корпус для предотвращения митингов и протестов».

Об этом на своей странице в Twitter  написал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

«Скоро еще наверное расскажут про концлагеря для тех, кто не хочет платить за газ», – иронизирует журналист, добавляя: «Они просто об Украине судят и говорят, как о себе. В России действительно всегда для предотвращения протестов стягивают ОМОН, войска и прочее, поэтому ватным россиянам легко поверить в такую чушь, потому что они живут в таком дерьме».

 
Кремльпропагандановости мираОльга Скабеева
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2018-11-18 13:26 :25