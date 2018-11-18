Когда спустя годы узнаю своих «торопыг» – мороз по коже и слезы на глазах, – врач

За год в неонатальном корпусе городской детской больницы Львова выхаживают свыше 200 преждевременно рожденных малышей. Маленький ребенок, которого здесь спасли, весил 600 граммов. Чтобы привлечь внимание к проблемам «торопыг», которые только появились на свет, а уже вынуждены бороться за жизнь, 17 ноября мир отмечал Международный день преждевременно рожденного ребенка. По этому случаю бывшие пациенты детской больницы Львова пришли на традиционный Праздник малыша – чтобы и свой день отметить, и сказать «спасибо» врачам, которые их выходили.

По словам заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных КНП «Городская детская клиническая больница г. Львова» Владимира Чуйко, еще 15 лет назад, когда отделение начинало свою работу, преждевременное рождение считалось едва ли не приговором. А уже сегодня, благодаря новым технологиям, современному оборудованию и опыту медиков есть возможность выхаживать таких детей, которых раньше выходить не могли.

«Когда мы только начинали работать, то, конечно, встречались с различными патологиями у новорожденных, но выхаживание преждевременно рожденных детей было на достаточно низком уровне. Но неонатология движется большими шагами вперед, и теперь уже можем выхаживать таких малышей, о которых раньше и подумать не могли, что они смогут выжить», – рассказал в комментарии IA ZIK Владимир Чуйко.

Самый маленький новорожденный, которого выходили в реанимации новорожденных детской больницы Львова, весил 600 граммов. «Сейчас это достаточно здоровая девочка, мы поддерживаем с ней связь и сегодня она присутствует на нашем Празднике малыша», – поделился врач.

В отделение попадают новорожденные с различными патологиями. За год здесь лечат около полутысячи младенцев, из которых 200 – это малыши-«торопыги». Они требуют особого ухода. Ежегодно количество таких деток растет.

«В зависимости от срока, массы тела есть разные риски, осложнения, проблемы. В первую очередь, это проблемы с дыхательной системой. Чтобы выходить малышей, которые не могут самостоятельно дышать, нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), специальные кювезы...», – подчеркнул Владимир Чуйко.

По его словам, в этом году они получили от города три мощных аппарата ИВЛ, которые будут помогать в выхаживании детей с критически низкой массой тела. Сейчас этих аппаратов отделению хватает, но, как добавил заведующий, не хватает аппарата с функцией высокочастотной вентиляции легких. Его ремонтируют в Германии и пока неизвестно, как долго придется ждать.

Также в этом году во время конкурса проектов общественного бюджета Львова одним из победителей стал проект, предусматривающий модернизацию кислородной системы в отделении.

В то же время, успех выхаживания преждевременно рожденных детей невозможен без дорогостоящих препаратов, приобретение которых в Украине часто ложится на плечи самих родителей. В реанимации новорожденных, по словам Владимира Чуйко, «достаточно неплохая ситуация с лекарствами», ими заполнены все шкафы. Но родителям приходится покупать недешевые препараты для парентерального питания (вводятся внутривенно, и доставляют детям необходимые питательные элементы), а также расходные материалы.

«Было время, когда эти лекарства (для парентерального питания – ред.) закупались больницей, но поскольку речь шла о больших средствах для одного отделения, впоследствии отдали предпочтение тем лекарствам, которые обеспечивали бы целую больницу, а не одно наше отделение», – пояснил он.

Ситуация улучшилась бы, соглашается врач, если бы обеспечение соответствующими препаратами происходило централизованно государством.

«Тот же искусственный сурфактант (препараты для лечения дыхательных расстройств у преждевременно родившихся детей, очень дорогостоящие – ред.) был поставлен в прошлом году централизованно от Минздрава. Мы получили большую партию, но, к сожалению, совсем недавно он закончился. Это специфический препарат, не знаю, можно ли сейчас найти его в аптеках. А он может понадобиться уже завтра или послезавтра, – подчеркнул врач. – От этого же никто не застрахован... Конечно, мы контактируем с медучреждениями Львова, которые тоже выхаживают преждевременно рожденных детей, и если есть такая насущная потребность (в лекарствах, – ред.), – поддерживаем друг друга... Надеюсь, что в следующем году нас обеспечат препаратами сурфактанта в полной мере и их хватит до конца года. Также сейчас речь идет о централизованной поставке препарата, что поможет стимулировать дыхательные усилия детей и не допускать остановок дыхания».

«В целом по всей Украине у нас достаточно крепкая команда», – отметил Владимир Чуйко. Благодаря этому, с его слов, уже четвертый год подряд в Международный день преждевременно рожденного ребенка вместе с Ассоциацией родителей преждевременно рожденных детей «Ранние пташки» они организуют Праздник малыша. Ранее он проходил в неонатальном корпусе больницы, но поскольку количество пациентов ежегодно увеличивается, в этом году празднование перенесли в центр детских развлечений «Детская планета».

«Сегодня к нам пришло много детей, которых я годами не видел. Это очень трогательно, ведь ты видишь результат своего труда. А когда еще и узнаешь своих «торопыг» – слезы на глазах и мороз по коже», – поделился ощущениями заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных.

«Наш коллектив – это семья – крепкая и надежная. У нас слаженная командная работа. Наша задача – делать все для того, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. Этим и занимаемся», – подытожил В. Чуйко.

Юлия Щеглова, ИА ZIK

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