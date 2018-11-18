Гройсман: Впереди три тяжелых года пиковых выплат по долгам

Экономика Украины растет 11 кварталов подряд, однако государству все еще нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться и пройти пиковые годы выплат по прошлым долгам.

Об этом проинформировал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

«11 кварталов подряд экономика растет. Это означает, что начался подъем. В принципе, если посмотреть на потребности государства – все нормально, мы сбалансированы. Но если смотреть на долги, нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться, чтобы вернуть предыдущие долги. 2019-2021 годы – пиковые годы выплат», – сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что деньги берутся под выполнение определенных обязательств. И сделать эту работу нужно еще и для того, чтобы вернуть доверие кредиторов. Допустить сейчас развитие сценария отказа от всех обещаний означает свернуть с пути реформ и нырнуть в дефолт, который несет полное обесценивание доходов граждан и очередной затяжной кризис.

«Мы помним 90-е годы: банкротство страны, галопирующая инфляция. Этого допустить снова нельзя», – добавил Гройсман.

На протяжении ближайших пяти лет Украина должна направить 33 млрд долларов на погашение государственного долга.

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