Фильм Сергея Лозницы «Донбасс» получил Гран-при кинофестиваля в Севилье

В Севилье (Испания) завершился 15-й международный кинофестиваль, на котором фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» признан лучшим.

Об этом пишет ZN.ua.

Всего в конкурсной программе фестиваля приняло участие 19 фильмов. Претендентами на Гран-при были, среди прочих, новые работы призеров Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлана, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Леве, лауреатов премии «Оскар» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и Ласло Немеша.

«Донбасс» был впервые показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где был отмечен премией за режиссуру.

Североамериканская премьера драмы состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в секции Contemporary World Cinema. В октябре фильм удостоился премии «КІНОКОЛО», которая ежегодно вручается от имени сообщества кинокритиков Украины, за лучший фильм и режиссуру.

«Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одной из победительниц Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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