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воскресенье, 18 ноября, 2018, 19:50 События
Это гибридная угроза для мира: Аваков отреагировал на назначение россиянина главой Интерпола

Украинская делегация во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым участвует в консультациях относительно избрания нового главы Интерпола и выступает против назначения на эту должность представителя России.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

«Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938 – 1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин. Перспектива для агрессора России возглавить Интерпол – гибридная угроза для всего мира», – отметил Аваков.

Консультации относительно избрания главы Интерпола, который сможет в полном объеме противостоять гибридным угрозам и международной преступности, проходят во время 87-й сессии Генеральной ассамблеи международной организации уголовной полиции Интерпол, которая проходит в Дубае, ОАЭ.

Фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. Переизбрать председателя международной организации уголовной полиции Интерпол должны после того, как в конце сентября исчез глава этой полицейской организации Мэн Хунвэем, который впоследствии появился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

Также в ходе визита Аваков провел встречу с министром внутренних дел ОАЭ генерал-лейтенантом шейхом Саифом бин Заед аль-Нахайяном. Во время переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере актуальных вопросов безопасности и в правоохранительной сфере. Достигнуто соглашение как можно скорее завершить процедуры обработки и согласования проекта межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом, призванного стать базовым документом для оперативного взаимодействия компетентных органов сторон в борьбе со всеми формами преступлений.

Интерпол – международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Устав Интерпола строго запрещает заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера.

 
РоссияАрсен Аваковинтерполновости Украины
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2018-11-18 23:40 :09